Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem ein bislang unbekannter Tatverdächtiger am Samstag, 25. Januar 2025, Bargeld aus der Tasche am Rollator einer 91-jährigen Gelsenkirchenerin entwendete, sucht die Polizei Gelsenkirchen mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach dem Mann. Dieser war gegen 13.30 Uhr gemeinsam mit der Bestohlenen in einem Supermarkt in Buer und griff in einem unbeobachteten Moment in die geöffnete Tasche am Rollator der 91-Jährigen. Er entwendete das darin befindliche Bargeld der Frau und verließ das Geschäft.

Da weitere erfolgsversprechende Ermittlungsansätze nicht vorliegen, hat das zuständige Amtsgericht die Veröffentlichung der Bilder angeordnet.

Die Bilder finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/187273

Hinweise zu der gesuchten Person bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

