PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Lagerhalle in Neuenkirchen, Einbrecher in Buxtehuder Einfamilienhaus

Stade (ots)

1. Einbrecher in Lagerhalle in Neuenkirchen

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Zeit zwischen Montag, den 03.11., 08:00 h und Mittwoch, den 26.11., 15:20 h in Neuenkirchen an eine gewerblich genutzte Lagerhalle in der Altländer Straße gelangt und haben mit erheblichem Kraftaufwand das Rolltor aufgebrochen. Aus dem Inneren der Halle wurden dann eine Tischkreissäge, Gerüstteile, Schalungsplatten sowie vier originalverpackte Velux-Fenster entwendet. Zum Abtransport des Diebesgutes müssen die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger am Tatort gewesen sein. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-828950.

2. Einbrecher in Buxtehuder Einfamilienhaus

Am gestrigen Mittwochvormittag zwischen 09:20 h und 10:20 h hat ein bisher unbekannter Täter in Buxtehude-Ovelgönne an der Bundesstraße 73 mit einem Feldstein die Verglasung einer Hauseingangstür eines dortigen Einfamilienhauses eingeworfen. Anschließend konnte der Einbrecher die Tür öffnen, das Haus betreten und diverse Räume durchsuchen. Ob und was dabei erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest. Der angerichtete Schaden wird daher zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 14:13

    POL-STD: Dieseldiebe in Stade

    Stade (ots) - In der vergangenen Nacht haben Unbekannte in Stade an der Bundesstraße 74 bei einer dortigen Baustelle den Tankdeckel eines Baggers geknackt und anschließend daraus ca. 300 Liter Diesel abgezapft. Der oder die Täter müssen zum Abtransport des Kraftstoffes mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger am Tatort gewesen sein. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 08:21

    POL-STD: Unbekannte entwenden Baggerschaufeln von Harsefelder Baustelle

    Stade (ots) - Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt haben unbekannte Täter in der Zeit von Mittwoch, den 12.11. bis Dienstag, den 18.11. in Harsefeld von einer Baustelle im Martenskamp zwei dort abgelegte Baggerschaufeln entwendet. Zum Abtransport der Baggerschaufeln müssen die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger am Tatort gewesen sein. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren