Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Lagerhalle in Neuenkirchen, Einbrecher in Buxtehuder Einfamilienhaus

Stade (ots)

1. Einbrecher in Lagerhalle in Neuenkirchen

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Zeit zwischen Montag, den 03.11., 08:00 h und Mittwoch, den 26.11., 15:20 h in Neuenkirchen an eine gewerblich genutzte Lagerhalle in der Altländer Straße gelangt und haben mit erheblichem Kraftaufwand das Rolltor aufgebrochen. Aus dem Inneren der Halle wurden dann eine Tischkreissäge, Gerüstteile, Schalungsplatten sowie vier originalverpackte Velux-Fenster entwendet. Zum Abtransport des Diebesgutes müssen die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger am Tatort gewesen sein. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-828950.

2. Einbrecher in Buxtehuder Einfamilienhaus

Am gestrigen Mittwochvormittag zwischen 09:20 h und 10:20 h hat ein bisher unbekannter Täter in Buxtehude-Ovelgönne an der Bundesstraße 73 mit einem Feldstein die Verglasung einer Hauseingangstür eines dortigen Einfamilienhauses eingeworfen. Anschließend konnte der Einbrecher die Tür öffnen, das Haus betreten und diverse Räume durchsuchen. Ob und was dabei erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest. Der angerichtete Schaden wird daher zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell