LPI-G: Prügelei beim Pyramidenfest in Ronneburg
Greiz (ots)
Ronneburg. Am Sonntag (07.12.2025, 17:45 Uhr) kam es auf dem Pyramidenfest an der Brunnenstraße hinter der Bogenbinderhalle zu einer Prügelei zwischen zwei Männern im Alter von 36 und 48 Jahren. Auslöser sollen Beleidigungen gewesen sein. Beide schlugen aufeinander ein; der 36-Jährige erlitt eine blutende Lippe, der 48-Jährige ein geschwollenes Auge. Erst die eintreffenden Polizeibeamten konnten die Kontrahenten trennen. Ermittlungen wegen Körperverletzungsdelikten wurden aufgenommen. (DL)
