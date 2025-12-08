LPI-G: Einbruchsdiebstahl auf Baustelle
Altenburg (ots)
Altenburg. Zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag (06.12.2025, 17:00 Uhr - 07.12.2025, 10:15 Uhr) drangen unbekannte Täter über ein Baugerüst in das 1. Obergeschoss eines im Bau befindlichen Gebäudes in der J.-S.-Bach-Straße ein. Auf der Baustelle wurden Werkzeuge im vierstelligen Gesamtwert zum Abtransport bereitgestellt. Nach aktuellem Stand wurde lediglich ein Akkuschrauber entwendet. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. (DL)
