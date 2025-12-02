POL-KA: (KA) Malsch - Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Polizeipräsidium Karlsruhe

Am Montag sind Unbekannte in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Malsch eingebrochen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen drangen die Einbrecher in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 17:50 Uhr gewaltsam über eine Terrassentür in das Wohnhaus in der Franz-Hirth-Straße ein. In der Erdgeschosswohnung durchwühlten die Täter mehrere Räume und entwendeten einen Geldbeutel samt Bargeld sowie diversen Karten.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens kann noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0721 666-5555 zu melden.

