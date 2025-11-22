PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Autokorso mit sieben Fahrzeugen

Mainz, A60 FR Bingen; A643 FR Wiesbaden (ots)

Am 22.11.2025 kam es gegen 15:10 Uhr zu einem Hochzeitskorso mit sieben Fahrzeugen. Durch den Korso wurde im Bereich der A60 in Fahrtrichtung Bingen der Verkehr teilweise bis auf 20 km/h ausgebremst. Im weiteren Verlauf fuhren die Fahrzeuge auf die A643 in Richtung Wiesbaden, blockierten beide Fahrspuren und fuhren mit durchschnittlich 40km/h auf der Autobahn. Hierbei wurden rote Flaggen aus mindestens einem der Fahrzeuge heraus geschwenkt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sie sich bitte an die Polizeiautobahnstation Heidesheim (06132 950-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Heidesheim

Telefon: 06132 950-0
E-Mail: PAStHeidesheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

