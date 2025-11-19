Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfallflucht auf A60

Wörrstadt (ots)

Am Mittwoch, den 19.11.2025, kommt es gegen 07:27 Uhr auf der A60 in Fahrtrichtung Bingen, zwischen der AS Ingelheim-West und AS Bingen-Ost, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 26-Jähriger befährt den linken Fahrstreifen, als plötzlich ein schwarzer BMW von der rechten auf die linke Spur wechselt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, muss der 26-Jährige stark bremsen und nach links ausweichen. Aufgrund der nassen Fahrbahn verliert er die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidiert jeweils mit der Mittel- und Seitenschutzplanke. Der BMW verlangsamt zunächst seine Geschwindigkeit, bevor er laut Zeugenaussagen die A60 an der AS Bingen-Ost in unbekannte Richtung verlässt. Das Fahrzeug kann dort nicht angetroffen werden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Heidesheim unter 06132/950-0 zu melden.

