PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfallflucht auf A60

Wörrstadt (ots)

Am Mittwoch, den 19.11.2025, kommt es gegen 07:27 Uhr auf der A60 in Fahrtrichtung Bingen, zwischen der AS Ingelheim-West und AS Bingen-Ost, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 26-Jähriger befährt den linken Fahrstreifen, als plötzlich ein schwarzer BMW von der rechten auf die linke Spur wechselt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, muss der 26-Jährige stark bremsen und nach links ausweichen. Aufgrund der nassen Fahrbahn verliert er die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidiert jeweils mit der Mittel- und Seitenschutzplanke. Der BMW verlangsamt zunächst seine Geschwindigkeit, bevor er laut Zeugenaussagen die A60 an der AS Bingen-Ost in unbekannte Richtung verlässt. Das Fahrzeug kann dort nicht angetroffen werden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Heidesheim unter 06132/950-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Heidesheim

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Heidesheim

Telefon: 06132/950-0
E-Mail: pastheidesheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 07:50

    POL-VDMZ: Unfall mit mehreren PKW - Unbekannter flüchtet

    A 63/Alzey (ots) - Ein Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten führte am 17.11.2025 gegen 22:20 Uhr zu einer kurzzeitigen Vollsperrung der A 63 bei Alzey. Einer der Unfallbeteiligten entfernte sich dabei unerlaubt vom Unfallort. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem PKW, bei dem es sich um einen Opel Mokka gehandelt haben könnte, den rechten der beiden Fahrstreifen der A 63 in ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 03:19

    POL-VDMZ: Autobahn 60 - Zeugenaufruf nach mehreren Unfällen

    Heidesheim (ots) - Am 14.11.2025 streifte ein dunkler VW Tiguan gegen 20:45 Uhr mehrere Schutzplanken im Bereich der Autobahn 60 in Fahrtrichtung Bingen zwischen den Anschlussstellen Ginsheim-Gustavsburg und Mainz-Lerchenberg. Zeugen der Verkehrsunfälle werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Heidesheim zu melden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 16:03

    POL-VDMZ: Unter Drogeneinfluss gegen Leitplanke gefahren - Fahrer flüchtet vom Unfallort

    Dintesheim (ots) - Am Samstag, 15.11.2025, ereignete sich gegen 22 Uhr auf der A61 auf Höhe des Parkplatz Langwiese ein Verkehrsunfall. Ein 24-Jähriger PKW-Fahrer hat unmittelbar vor einer 27-Jährigen PKW-Fahrerin den Fahrstreifen gewechselt und ist direkt im Anschluss mit der Mittelschutzplanke kollidiert. Nach der Kollision entfernte er sich unerlaubt von der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren