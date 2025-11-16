PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Unter Drogeneinfluss gegen Leitplanke gefahren - Fahrer flüchtet vom Unfallort

Dintesheim (ots)

Am Samstag, 15.11.2025, ereignete sich gegen 22 Uhr auf der A61 auf Höhe des Parkplatz Langwiese ein Verkehrsunfall. Ein 24-Jähriger PKW-Fahrer hat unmittelbar vor einer 27-Jährigen PKW-Fahrerin den Fahrstreifen gewechselt und ist direkt im Anschluss mit der Mittelschutzplanke kollidiert. Nach der Kollision entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Auf Höhe des Parkplatzes Steingewann wurde der 27-Jährige durch Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen. An dem Fahrzeug befanden sich frische Unfallspuren. Bei dem Fahrer konnten sowohl eine geringe Menge Cannabis sowie Lachgas als auch körperliche Auffälligkeiten festgestellt werden. Dem 27-Jährigen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und ihm droht ein Führerscheinentzug.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701 919-100
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

