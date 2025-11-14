PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Berauschte Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Rheinhessen (ots)

Aufmerksame Verkehrsteilnehmer, denen ein PKW auffiel, der am 13.11.2025 gegen 20 Uhr auf der A 63 unsicher geführt wurde, meldeten diesen der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim. Beamte der Polizeiinspektion Alzey, die ebenfalls informiert wurden, konnten den Wagen auch in Höhe Freimersheim in Richtung Kaiserslautern fahrend antreffen und kontrollieren. Ein Atemalkoholtest bei dem 44-jährigen Fahrer des PKW ergab ca. 2,33 Promille. Der Mann musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde gleich einbehalten. Den 44-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren, mindestens eine Geldstrafe und ein längerer Entzug der Fahrerlaubnis.

Gegen 22 Uhr überprüften Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim auf dem Parkplatz Wiesbach an der A 61 bei Armsheim einen LKW-Fahrer, der der Streife zuvor aufgrund unsicherer Fahrweise aufgefallen war. Der 26-Jährige Fahrer des LKW kam zuvor nach rechts von der Fahrbahn ab und konnte gerade so eine Kollision mit der Schutzplanke vermeiden. Bei der Überprüfung des 26-Jährigen stellten die Polizisten fest, dass dieser Anzeichen auf Drogeneinfluss zeigte. Ein Vortest verlief positiv. Der Trucker musste zur Blutentnahme mit zur Dienststelle. Sein Führerschein wurde direkt einbehalten. Auch ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Verkehrsgefährdung.

Einen in Schlangenlinien fahrenden Radfahrer stellte sie Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 14.11.2025 gegen 01 Uhr in der Wallertheimer Straße in Armsheim fest. Beim Versuch den 65-jährigen Radfahrer, der zuvor beinahe auf geparkte PKW aufgefahren wäre, anzusprechen, beleidigte zunächst die Beamten. Zudem versuchte er mit dem Rad zu flüchten. Erst nach einer Nachfahrt von einigen hundert Metern und mehrfacher Aufforderung hielt der 65-Jährige an. Da ein Atemalkoholtest fast 1,3 Promille ergab, musst der Mann mit zur Blutprobe. Dem 65-Jährigen droht nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701-9190
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

