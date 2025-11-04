Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Jugendliche Steinwerfer verursachen Sachschaden - Zeugenaufruf

Kirchheimbolanden (ots)

Am Dienstag, den 04.11.2025 gegen 15:40 Uhr, melden Verkehrsteilnehmer auf der BAB63 in Richtung Kaiserslautern bei Kirchheimbolanden vier Jugendliche, welche Steine von einer dortigen Autobahnbrücke werfen. Die Brücke führt von der Ortslage Kirchheimbolanden in Richtung Edenbornerhof. Einer der vorbeifahrenden PKW wird von einem Stein an der Windschutzscheibe getroffen und beschädigt. Verletzt wird hierbei niemand. Die vier männlichen Jugendliche flüchten anschließend von der Örtlichkeit. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führen zu keinem Erfolg.

Von den Zeugen werden die Personen als 12 bis 16-jährig, dunkelhaarig, mit normaler Statur und dunkel gekleidet beschrieben. Zwei von ihnen hatten Tretroller dabei.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim unter der Rufnummer 06701/9190 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

