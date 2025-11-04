PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Jugendliche Steinwerfer verursachen Sachschaden - Zeugenaufruf

Kirchheimbolanden (ots)

Am Dienstag, den 04.11.2025 gegen 15:40 Uhr, melden Verkehrsteilnehmer auf der BAB63 in Richtung Kaiserslautern bei Kirchheimbolanden vier Jugendliche, welche Steine von einer dortigen Autobahnbrücke werfen. Die Brücke führt von der Ortslage Kirchheimbolanden in Richtung Edenbornerhof. Einer der vorbeifahrenden PKW wird von einem Stein an der Windschutzscheibe getroffen und beschädigt. Verletzt wird hierbei niemand. Die vier männlichen Jugendliche flüchten anschließend von der Örtlichkeit. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führen zu keinem Erfolg.

Von den Zeugen werden die Personen als 12 bis 16-jährig, dunkelhaarig, mit normaler Statur und dunkel gekleidet beschrieben. Zwei von ihnen hatten Tretroller dabei.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim unter der Rufnummer 06701/9190 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
PASt Gau-Bickelheim
Pressestelle

Telefon: 06701 919 0
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 02.11.2025 – 16:04

    POL-VDMZ: LKW-Kontrollen auf der BAB61 zum Feiertag

    Gau-Bickelheim (ots) - Am Samstag, den 01.11.2025, überwachten Beamte der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim von 7 bis 13 Uhr die Einhaltung des LKW-Fahrverbotes zum Feiertag (Allerheiligen). Für den gewerblichen Güterverkehr über 7,5t besteht nämlich ein sogenanntes Sonn- und Feiertagsfahrverbot in der Zeit von 0 bis 22 Uhr. Insgesamt konnten sechs Sattelzüge kontrolliert werden. Zwei von diesen konnten eine gültige ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 09:49

    POL-VDMZ: BAB61 - Sachbeschädigung durch Feuer an Enforcement Trailer

    Daxweiler (ots) - Am frühen Sonntagmorgen wurde die Autobahnpolizei Gau-Bickelheim gegen 05:05 Uhr zu einem gemeldeten Brand im Baustellenbereich der BAB 61 bei Rheinböllen gerufen. Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten feststellen, dass der Enforcement Trailer (Geschwindigkeitsmessanlage) in Vollbrand stand. Nach Beendigung der Löscharbeiten durch die ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 20:39

    POL-VDMZ: Vollsperrung nach zwei aufeinanderfolgenden Verkehrsunfällen

    Heideshei (ots) - Am Freitag, den 31.10.2025, ereignete sich gegen 14:15 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem 31-Jährigen LKW-Fahrer und einem 61-Jährigen PKW-Fahrer, in dessen Folge die Autobahn vollgesperrt und beide Fahrzeuge stark beschädigt wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhren beide Fahrzeuge den rechten Fahrstreifen der Autobahn 63 in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren