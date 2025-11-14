PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Böller von BAB-Brücke geworfen

A 61/Gau-Bickelheim (ots)

Unbekannte warfen am 13.11.2025 gegen 17:55 Uhr offenbar einen Böller von einer Brücke über die A 61 bei Gau-Bickelheim. Dabei wurde der PKW einer 40-jährigen Frau leicht beschädigt, als der Böller in Höhe der Windschutzscheibe entzündete. Die Frau befuhr die A 61 zu dem Zeitpunkt in Richtung Ludwigshafen und befand sich kurz vor der Anschlussstelle Gau-Bickelheim. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen im Umfeld der Brücke mit Unterstützung von Streifen der Polizeiinspektionen Alzey und Bingen verliefen ergebnislos. Es konnten keine verdächtigen Personen festgestellt werden. Die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim erbittet daher mögliche Zeugenhinweise unter 06701-9190.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701-9190
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

