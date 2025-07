Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Fahrgäste in Linienbus bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Fünf Fahrgäste eines Linienbusses zogen sich leichte Verletzungen zu, als der Bus am Sonntagabend (06.07.2025) kurz vor 18:30 Uhr in Ludwigsburg in einen Unfall verwickelt war. Eine 54-jährige VW-Fahrerin war auf der Schorndorfer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs und wollte auf Höhe des Amtsgerichts nach rechts auf die Busspur wechseln. Dabei übersah sie den dort fahrenden Linienbus, so dass es zum Kontakt zwischen dem VW und dem Bus kam. Der 22-jährige Busfahrer musste in der Folge stark bremsen, wobei fünf Fahrgäste im Alter zwischen 14 und 74 Jahren leicht verletzt wurden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell