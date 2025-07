Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Tödlicher Verkehrsunfall beim Schotterwerk

Ludwigsburg (ots)

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montag (07.07.2025) gegen 13:00 Uhr im Kreuzungsbereich der Kayhstraße (Kreisstraße 1636) und der Schwarzwaldstraße sowie der Zufahrt zu einem Schotterwerk in Bietigheim-Bissingen. Ein 60-jähriger Lenker eines MAN-Lkw war vom Gelände des Schotterwerks kommend unterwegs und bog an der Kreuzung nach rechts auf die Kayhstraße in Richtung Bissingen ab. Hier kollidierte er mit einer 58-jährigen Fußgängerin, die mutmaßlich auf dem dortigen Fußgängerüberweg vom Schotterwerk in Richtung Schwarzwaldstraße unterwegs war. Bei der Kollision erlitt die 58-Jährige schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 60-jährige Lkw-Lenker erlitt einen Schock und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar. Die Unfallaufnahme mit einer Vielzahl von Einsatzkräften dauert an. Ebenso war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Bereich um den Unfallort ist aktuell noch großräumig gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn hat zur Klärung des genauen Unfallhergangs einen Gutachter bestellt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

