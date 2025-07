Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim - Häfnerhaslach: 16-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde eine 16 Jahre alte Motorradlenkerin am Montag (07.07.2025) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie gegen 17.50 Uhr bei Häfnerhaslach in einen Verkehrsunfall verwickelt war.

Die 16-Jährige war auf der Kreisstraße 1642 in Richtung Ochsenbach unterwegs, als sie mutmaßlich aufgrund der Witterungsverhältnisse nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Eine dort entgegenkommende 43 Jahre alte Mini-Lenkerin konnte trotz Gefahrenbremsung und Ausweichversuch eine Kollision mit dem Leichtkraftrad nicht verhindern. Die 16-Jährige prallte in der Folge frontal gegen den Pkw. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 10.000 Euro belaufen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell