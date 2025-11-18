Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Unfall mit mehreren PKW - Unbekannter flüchtet

A 63/Alzey (ots)

Ein Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten führte am 17.11.2025 gegen 22:20 Uhr zu einer kurzzeitigen Vollsperrung der A 63 bei Alzey. Einer der Unfallbeteiligten entfernte sich dabei unerlaubt vom Unfallort. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem PKW, bei dem es sich um einen Opel Mokka gehandelt haben könnte, den rechten der beiden Fahrstreifen der A 63 in Fahrtrichtung Mainz, gefolgt von einem 26-jährigen PKW-Fahrer mit einem VW, der mit zwei Personen besetz war. Auf dem linken Fahrstreifen näherte sich von hinten ein mit insgesamt fünf Personen besetzter Mercedes mit hoher Geschwindigkeit, der von einem 20-Jährigen gelenkt wurde. Als dann das erste, von der unbekannten Person genutzte, Fahrzeug auf die linke Spur wechselte, offenbar ohne auf den schnell herannahenden 20-Jährigen zu achten, musste dieser stark bremsen und nach rechts ausweichen. Dabei stieß er mit dem VW des 26-Jährigen zusammen, der anschließend in die Schutzplanke prallte. Die Person, die nach links zog, hielt offenbar kurz an, fuhr aber anschließend davon. Der Mercedes des 20-Jährigen und der VW des 26-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden am VW schätzt die Polizei auf ca. 15.000 Euro, den Schaden am Mercedes auf 10.0000 Euro. Alle Insassen wurden durch den Rettungsdienst vorsorglich für Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert, sind vermutlich aber unverletzt. Lediglich die Beifahrerin des 26-Jährigen klagte über Schmerzen. Zwei am Unfall unbeteiligte Verkehrsteilnehmer fuhren in der Folge noch über Trümmerteile. Sie wurden nicht verletzt und hier wird noch geklärt, ob an den PKW Schäden entstanden sind. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die A 63 in Richtung Mainz für ca. 15 Minuten voll gesperrt. Die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim erbittet mögliche Zeugenhinweise zum Unfall und insbesondere zum flüchtenden PKW unter 06701-9190.

