PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Autobahn 60 - Zeugenaufruf nach mehreren Unfällen

Heidesheim (ots)

Am 14.11.2025 streifte ein dunkler VW Tiguan gegen 20:45 Uhr mehrere Schutzplanken im Bereich der Autobahn 60 in Fahrtrichtung Bingen zwischen den Anschlussstellen Ginsheim-Gustavsburg und Mainz-Lerchenberg. Zeugen der Verkehrsunfälle werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Heidesheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Heidesheim, Telefon: 06132 - 950-0

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 16.11.2025 – 16:03

    POL-VDMZ: Unter Drogeneinfluss gegen Leitplanke gefahren - Fahrer flüchtet vom Unfallort

    Dintesheim (ots) - Am Samstag, 15.11.2025, ereignete sich gegen 22 Uhr auf der A61 auf Höhe des Parkplatz Langwiese ein Verkehrsunfall. Ein 24-Jähriger PKW-Fahrer hat unmittelbar vor einer 27-Jährigen PKW-Fahrerin den Fahrstreifen gewechselt und ist direkt im Anschluss mit der Mittelschutzplanke kollidiert. Nach der Kollision entfernte er sich unerlaubt von der ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 07:29

    POL-VDMZ: Böller von BAB-Brücke geworfen

    A 61/Gau-Bickelheim (ots) - Unbekannte warfen am 13.11.2025 gegen 17:55 Uhr offenbar einen Böller von einer Brücke über die A 61 bei Gau-Bickelheim. Dabei wurde der PKW einer 40-jährigen Frau leicht beschädigt, als der Böller in Höhe der Windschutzscheibe entzündete. Die Frau befuhr die A 61 zu dem Zeitpunkt in Richtung Ludwigshafen und befand sich kurz vor der Anschlussstelle Gau-Bickelheim. Unmittelbar ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 07:18

    POL-VDMZ: Berauschte Fahrer aus dem Verkehr gezogen

    Rheinhessen (ots) - Aufmerksame Verkehrsteilnehmer, denen ein PKW auffiel, der am 13.11.2025 gegen 20 Uhr auf der A 63 unsicher geführt wurde, meldeten diesen der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim. Beamte der Polizeiinspektion Alzey, die ebenfalls informiert wurden, konnten den Wagen auch in Höhe Freimersheim in Richtung Kaiserslautern fahrend antreffen und kontrollieren. Ein Atemalkoholtest bei dem 44-jährigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren