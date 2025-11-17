POL-VDMZ: Autobahn 60 - Zeugenaufruf nach mehreren Unfällen
Heidesheim (ots)
Am 14.11.2025 streifte ein dunkler VW Tiguan gegen 20:45 Uhr mehrere Schutzplanken im Bereich der Autobahn 60 in Fahrtrichtung Bingen zwischen den Anschlussstellen Ginsheim-Gustavsburg und Mainz-Lerchenberg. Zeugen der Verkehrsunfälle werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Heidesheim zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiautobahnstation Heidesheim, Telefon: 06132 - 950-0
