POL-VDMZ: (Nachmeldung) Anhänger kippt auf A 61 um - erhebliche Verkehrsbehinderungen

A61/Rheinhessen (ots)

Wie bereits zuvor berichtet, kam es am heutigen Donnerstag Mittag gegen 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen zwischen den Anschlussstellen Gau-Bickelheim und Bornheim.

Die Verkehrsunfallaufnahme konnte gegen 16:30 Uhr vor Ort beendet werden. Die Sperrung des rechten Fahrstreifens konnte somit nach fast vier Stunden ebenfalls aufgehoben werden. Der durch die einspurige Sperrung verursachte Stau war teilweise erheblich und hatte auch merkliche Auswirkungen auf die umliegenden Ortschaften.

Nach wie vor wird nach dem bis dato unbekannten weißen Mercedes-Benz gesucht, der maßgeblich an dem Verkehrsunfall beteiligt gewesen sein soll.

Gegen den Fahrer des Kleintransportes wurden indessen mehrere Strafverfahren eingeleitet. Das Fahrzeug mitsamt Anhänger wurde polizeipräventiv sichergestellt.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Gau-Bickelheim unter der 06701-9190 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz - Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim
Pressestelle

Telefon: 06701 9190
E-Mail: VD.Mainz@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

  • 20.11.2025 – 15:17

    POL-VDMZ: (Erstmeldung) Anhänger kippt auf A 61 um - derzeit erhebliche Verkehrsbehinderungen

    A 61/Rheinhessen (ots) - Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommt es seit 12:30 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen zwischen den Anschlussstellen Gau-Bickelheim und Bornheim. Dort ist nach einem Verkehrsunfall der Anhänger eines Kleintransporters umgekippt, Verletzte gibt es nach bisherigen Erkenntnissen keine. Die beiden Insassen des Transporters geben ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 12:53

    POL-VDMZ: Verkehrsunfallflucht auf A60

    Wörrstadt (ots) - Am Mittwoch, den 19.11.2025, kommt es gegen 07:27 Uhr auf der A60 in Fahrtrichtung Bingen, zwischen der AS Ingelheim-West und AS Bingen-Ost, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 26-Jähriger befährt den linken Fahrstreifen, als plötzlich ein schwarzer BMW von der rechten auf die linke Spur wechselt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, muss der 26-Jährige stark bremsen und ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 07:50

    POL-VDMZ: Unfall mit mehreren PKW - Unbekannter flüchtet

    A 63/Alzey (ots) - Ein Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten führte am 17.11.2025 gegen 22:20 Uhr zu einer kurzzeitigen Vollsperrung der A 63 bei Alzey. Einer der Unfallbeteiligten entfernte sich dabei unerlaubt vom Unfallort. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem PKW, bei dem es sich um einen Opel Mokka gehandelt haben könnte, den rechten der beiden Fahrstreifen der A 63 in ...

    mehr
