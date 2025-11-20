Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: (Nachmeldung) Anhänger kippt auf A 61 um - erhebliche Verkehrsbehinderungen

A61/Rheinhessen (ots)

Wie bereits zuvor berichtet, kam es am heutigen Donnerstag Mittag gegen 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen zwischen den Anschlussstellen Gau-Bickelheim und Bornheim.

Die Verkehrsunfallaufnahme konnte gegen 16:30 Uhr vor Ort beendet werden. Die Sperrung des rechten Fahrstreifens konnte somit nach fast vier Stunden ebenfalls aufgehoben werden. Der durch die einspurige Sperrung verursachte Stau war teilweise erheblich und hatte auch merkliche Auswirkungen auf die umliegenden Ortschaften.

Nach wie vor wird nach dem bis dato unbekannten weißen Mercedes-Benz gesucht, der maßgeblich an dem Verkehrsunfall beteiligt gewesen sein soll.

Gegen den Fahrer des Kleintransportes wurden indessen mehrere Strafverfahren eingeleitet. Das Fahrzeug mitsamt Anhänger wurde polizeipräventiv sichergestellt.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Gau-Bickelheim unter der 06701-9190 zu melden.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell