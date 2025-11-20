Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: (Erstmeldung) Anhänger kippt auf A 61 um - derzeit erhebliche Verkehrsbehinderungen

A 61/Rheinhessen (ots)

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommt es seit 12:30 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen zwischen den Anschlussstellen Gau-Bickelheim und Bornheim. Dort ist nach einem Verkehrsunfall der Anhänger eines Kleintransporters umgekippt, Verletzte gibt es nach bisherigen Erkenntnissen keine. Die beiden Insassen des Transporters geben an, von einem mutmaßlich weißen Mercedes gerammt worden zu sein. Hierauf sei der Anhänger umgekippt. Der weiße Mercedes sei anschließend geflüchtet. Der Anhänger war mit Fahrzeugteilen und alten Fahrrädern beladen. Er ist zudem nach ersten Erkenntnissen nicht versichert. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim zudem fest, dass der Fahrer des Transporters über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Derzeit laufen die Unfallaufnahme und die Räumung der Unfallstelle. Die Unfallstelle wird durch Kräfte der Autobahnmeisterei Gau-Bickelheim abgesichert. Der Verkehr kann einspurig an der Unfallstelle vorbeifahren. Dennoch kommt es derzeit zu mehreren Kilometern Rückstau.

Wir berichten nach. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizei Gau-Bickelheim unter 06701-9190 zu melden.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell