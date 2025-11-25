POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Buchladen - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
Zwischen Freitag, 21.11.2025, 18 Uhr, und Montag, 24.11.2025, 10:30 Uhr versuchten Unbekannte, in einen Buchladen in der Maudacher Straße (Ecke Bozener Straße) einzubrechen. Der Einbruchsversuch scheiterte. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q
Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell