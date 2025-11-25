PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Erdgeschosswohnung - Zeugen gesucht

Limburgerhof (ots)

Unbekannte brachen am Montag (24.11.2025), zwischen 15:15 und 18 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Albert-Einstein-Allee (nähe Anhalter Weg) in Limburgerhof ein und entwendeten Bargeld und Schmuck. Wer kann Hinweise zum Einbruch geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

