Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mit Schlagstock verletzt - Zeigen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montagabend (24.11.2025) wurde ein 37-jähriger Mann in der Saarlandstraße von einem bislang unbekannten Täter mit einem Schlagstock angegriffen und im Gesicht verletzt. Der Mann hatte gegen 18:40 Uhr ein Kiosk verlassen, als ihn der Angreifer unmittelbar attackierte. Etwa fünf Begleiter des Täters waren anwesend, griffen jedoch nicht ein. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

