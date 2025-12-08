LPI-G: Verkehrsunfall mit Verletzten zwischen Auma und Gütterlitz
Greiz (ots)
Auma/Gütterlitz. Am Sonntag (07.12.2025, 18:50 Uhr) kam eine 20-jährige Hyundai-Fahrerin auf der L1087 nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Die Fahrerin und ihr 25-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus Gera gebracht. Am Fahrzeug entstand mutmaßlich Totalschaden. (DL)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell