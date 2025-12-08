Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Folgenschwere Trunkenheitsfahrt

Greiz (ots)

Weida. Am Sonntagabend (07.12.2025, 19:54 Uhr) beschädigte ein 55-jähriger Fahrer eines VW Tiguan beim Abbiegen von der Bahnhofstraße auf die B92 eine Lichtzeichenanlage, die daraufhin umstürzte. Der Mann entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, blieb jedoch kurz darauf wegen eines technischen Defektes auf der B92 liegen. Die Polizei stellte ihn fest. Ein Atemalkoholtest ergab 1,19 Promille. Der Fahrer wurde ins Klinikum Gera verbracht, wo eine Blutentnahme erfolgte. Am Pkw und der Ampelanlage entstanden erhebliche Schäden im fünfstelligen Bereich. (DL)

