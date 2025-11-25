POL-COE: Dülmen, Börnste/ Unfallbeteiligter gesucht
Coesfeld (ots)
Die Polizei sucht einen unfallbeteiligten Autofahrer. In Börnste wich ein 23-jähriger Autofahrer aus Dülmen am Montag (24.11.25) einem entgegenkommenden Auto aus. Gegen 19.25 Uhr kam der Dülmener daraufhin von der Fahrbahn ab. Der andere Beteiligte fuhr weiter. Der 23-Jährige blieb nach bisherigem Stand unverletzt. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.
