Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Borkenberge/ Kontrolle von Polizei, Kreis Coesfeld und Bundesforstamt

Bild-Infos

Download

Coesfeld (ots)

Gemeinsam mit der unteren Naturschutzbehörde des Kreises Coesfeld und dem Bundesforstamt hat die Polizei am Sonntag (23.11.25) Kontrollen auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz und jetzigen Naturschutzgebiet Borkenberge durchgeführt.

Bei dem Gelände handelt es sich um ein gesperrtes und besonders geschütztes Naturschutzgebiet. Das Befahren mit Fahrzeugen jeglicher Art ist verboten. Bei der Kontrolle stand nicht nur im Vordergrund, die entstehenden Naturschäden an Fauna und Flora durch das unerlaubte Einfahren zu vereiteln. Das Fahren in diesem Gebiet birgt auch Gefahren: In der Vergangenheit kam es bereits zu einem tödlichen Unfall (2021). Auch können sich auf dem Gelände scharfe Sprengmittel aus der früheren militärischen Nutzung befinden.

Die eingesetzten Kräfte stoppten einen Motorradfahrer sowie einen mit zwei Personen besetzten Buggy. Die Polizisten schrieben nicht nur Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruchs, was mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr geahndet werden kann. Wegen Verstoßes gegen die Ordnungsbehördliche Verordnung des Landes Nordrhein-Westfalen zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel schrieben die Beamten Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Das mögliche Bußgeld liegt bei bis zu 1000 Euro.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell