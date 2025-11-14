PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DH: --- Einbrüche in Sulingen und Bassum ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Einbrüche

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Unbekannte in der Breslauer Straße in ein Vereinsheim und ein Restaurant eingebrochen. Um in das Vereinsheim zu gelangen, haben die Täter ein Fenster gewaltsam geöffnet. Anschließend durchsuchten sie die Innenräume. Diebesgut konnten sie, nach ersten Erkenntnissen, nicht erlangen. Bei dem Restaurant wurde die Außentür gewaltsam geöffnet. Auch hier durchsuchten die Täter die Innenräume und mussten ohne Diebesgut flüchten. Ob beide Einbrüche von denselben Tätern verübt wurden, muss jetzt die Polizei ermitteln. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Bassum - Einbruch

In der Zeit von Montag bis Donnerstag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Stiller Weg eingebrochen. Der oder die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und gelangten so ins Haus. Die Täter suchten gezielt in mehreren Räumen nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Einbrecher Bargeld. Sie flüchteten unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

