Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Kirchdorf - Taxifahrer überfallen ---

Diepholz (ots)

Am späten Mittwochabend gegen 22.40 Uhr wurde in Scharringhausen in der Varreler Straße ein Taxifahrer von zwei unbekannten Männern überfallen.

Die beiden Täter hielten das Taxi an und traten dann auf der Fahrer- und Beifahrerseite an das Taxi heran. Der Fahrer wurde mit einer Schußwaffe bedroht und zur Herausgabe der Geldbörse aufgefordert. Der Aufforderung kam der Fahrer nach und händigte die Geldbörse aus. Ein Täter nahm das Bargeld heraus und warf die Börse zurück ins Taxi. Anschließend flüchteten die beiden unbekannten Männer zu Fuß vom Tatort. Der 31-jährige Taxifahrer blieb unverletzt. Er verständigte sofort die Polizei. Eine Fahndung nach den Tätern, auch mit Hilfe eines Hubschraubers, blieb in der Nacht erfolglos.

Die beiden männlichen Täter konnten von dem Taxifahrer als ca. 180 cm groß und schlank beschrieben werden. Sie waren dunkel gekleidet und hatten beide Kapuzen aufgesetzt. Beide sollen ihr Gesicht verdeckt haben und Handschuhe getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel 05441 / 9710, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell