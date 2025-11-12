PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke - Jugendliche schießen mit Schreckschusswaffe ---

Diepholz (ots)

Zeugen beobachteten am Dienstagmittag gegen 13.35 Uhr auf dem Parkplatz der Berufsschule An der Weide, wie zwei Jugendliche in der Öffentlichkeit mit einer Schreckschußwaffe zielen und schießen. Laut Zeugen sollen sie auch auf eine unbekannte Person zielen und schießen. Die Zeugen informierten die Polizei, die schnell am Einsatzort eintraf und die beiden 16-jährigen Jugendlichen antreffen konnte. Die Polizei beschlagnahmte die Schreckschusswaffe und nahm die beiden Jugendlichen mit zur Dienststelle. Gegen die Beiden leitete die Polizei Strafverfahren wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Jugendlichen an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

