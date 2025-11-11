POL-DH: --- Stuhr - Diebstahl von Werkzeugen ---
Diepholz (ots)
In der Zeppelinstraße in Stuhr haben Unbekannte in der Zeit von Sonntag, 11.30 Uhr, bis Montag, 06.30 Uhr, insgesamt vier Kleintransporter aufgebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam die Schiebetüren der Fahrzeuge, die auf einem Firmengelände abgestellt waren. Aus den Fahrzeugen wurden Werkzeuge im Wert von über 30000 Euro entwendet. Der gesamte Schaden beträgt ca. 50000 Euro. Hinweise auf die Täter oder verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell