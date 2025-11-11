POL-DH: --- Stuhr - Diebstahl von Werkzeugen

Diepholz (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Unbekannte in Stuhr Außenspiegelgläser von insgesamt 11 Fahrzeugen entwendet. Der oder die Täter lösten die Gläser in den Außenspiegeln und durchtrennten die Steckverbindung. Sie entwendeten die Gläser von insgesamt elf Fahrzeugen ausschließlich der Marke BMW. In der Rheinallee und der Griegstraße wurden von je einem BMW die Gläser entwendet. Im ...

