Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen - Pkw landet auf dem Acker ---

Diepholz (ots)

Ein 20-jähriger Fahrer ist in der Nacht zu Montag in Sulingen, Schlahe, verunfallt und auf einem Acker gelandet. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt. Gegen 0.30 Uhr befuhr der 20-Jährige die Nebenstraße der B 61, als er aufgrund dichten Nebels den Straßenverlauf nicht erkannte, von der Straße geriet und auf einem Acker landete. Der unverletzte Fahrer verließ zunächst die Unfallstelle, kehrte aber kurze Zeit später wieder zurück. Die Polizei ermittelt gegen den Fahrer wegen Unfallflucht. Es entstand Sachschaden von ca. 5500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

