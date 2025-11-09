PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 09.11.2025

Diepholz (ots)

Borstel - Zeugenaufruf nach Einbruchdiebstahl

Im Zeitraum vom 02.11.2025 bis 08.11.2025 verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter durch Einschlagen einer Fensterscheibe Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße An der Sudriede. Aus dem Haus wurden mehrere Elektrogeräte und Werkzeuge entwendet. Wer Angaben zum Täter oder anderen verdächtigen Umständen geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Sulingen unter 04271-9490.

Syke - Verkehrsunfall

Am Samstag, den 08.11.2025, gegen 12:55 Uhr, kam es in Syke auf der Nienburger Straße in Höhe Waldstraße zu einem Verkehrsunfall. Die 23-jährige Sykerin befuhr die Bundesstraße 6 aus Richtung Bremen kommend und wollte mit ihrem PKW Audi nach links auf die Waldstraße abbiegen. Dabei übersah sie den 47-jährigen Syker mit seinem PKW Daimler, welcher ihr aus Richtung Heiligenfelde entgegenkam. Die 23-jährige Sykerin konnte keinen Führerschein vorweisen. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren gegen sie eingeleitet. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 6.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
i.A. Wichmann S./PKin
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 08.11.2025 – 14:00

    POL-DH: Pressemitteilung PI Diepholz vom 08.11.2025

    Diepholz (ots) - Schwerer Verkehrsunfall in Wagenfeld Der 28-Jährige Beteiligte aus Asendorf befährt mit seinem Trecker die Sulinger Straße in Fahrtrichtung Wagenfeld. Der 46 -Jährige Beteiligte befährt mit seinem Pkw hinter diesem die Sulinger Straße. Aus bislang unbekannter Ursache fährt der Fahrzeugführer des Pkw ungebremst auf den Trecker auf. Hierdurch kommt der 46-Jährige Fahrzeugführer des Pkw auf die ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 11:20

    POL-DH: --- Diepholz - Polizei beschlagnahmt Führerschein ---

    Diepholz (ots) - In der Nacht zu Freitag gegen 04.30 Uhr hat die Polizei einen 23-jährigen Pkw-Fahrer auf der B 69 gestoppt und seinen Führerschein beschlagnahmt. Vorausgegangen war eine Verfolgungsfahrt über mehrere Kilometer mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Der 23-jährige Fahrer überholte mit hoher Geschwindigkeit zu Beginn der Verfolgung auf der B 51 einen Funkstreifenwagen. Als die Polizei den Pkw BMW zur ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 10:27

    POL-DH: --- Sulingen - Auf geparkten Pkw aufgefahren ---

    Diepholz (ots) - Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer ist am späten Donnerstagnachmittag in der Bassumer Straße auf einen geparkten Pkw aufgefahren und dabei schwer verletzt worden. Der 36-Jährige befuhr gegen 17.50 Uhr die Bassumer Straße in Richtung Lange Straße. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr er ungebremst auf einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw auf. Bei dem Unfall wurde der 36-Jährige schwer verletzt. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren