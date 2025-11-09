Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 09.11.2025

Diepholz (ots)

Borstel - Zeugenaufruf nach Einbruchdiebstahl

Im Zeitraum vom 02.11.2025 bis 08.11.2025 verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter durch Einschlagen einer Fensterscheibe Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße An der Sudriede. Aus dem Haus wurden mehrere Elektrogeräte und Werkzeuge entwendet. Wer Angaben zum Täter oder anderen verdächtigen Umständen geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Sulingen unter 04271-9490.

Syke - Verkehrsunfall

Am Samstag, den 08.11.2025, gegen 12:55 Uhr, kam es in Syke auf der Nienburger Straße in Höhe Waldstraße zu einem Verkehrsunfall. Die 23-jährige Sykerin befuhr die Bundesstraße 6 aus Richtung Bremen kommend und wollte mit ihrem PKW Audi nach links auf die Waldstraße abbiegen. Dabei übersah sie den 47-jährigen Syker mit seinem PKW Daimler, welcher ihr aus Richtung Heiligenfelde entgegenkam. Die 23-jährige Sykerin konnte keinen Führerschein vorweisen. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren gegen sie eingeleitet. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 6.500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell