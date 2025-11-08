POL-DH: Pressemitteilung PI Diepholz vom 08.11.2025
Diepholz (ots)
Schwerer Verkehrsunfall in Wagenfeld
Der 28-Jährige Beteiligte aus Asendorf befährt mit seinem Trecker die Sulinger Straße in Fahrtrichtung Wagenfeld. Der 46 -Jährige Beteiligte befährt mit seinem Pkw hinter diesem die Sulinger Straße. Aus bislang unbekannter Ursache fährt der Fahrzeugführer des Pkw ungebremst auf den Trecker auf. Hierdurch kommt der 46-Jährige Fahrzeugführer des Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit dem 48-Jährigen Fahrzeugführer einer Sattelzugmaschine. Der 28-Jährige Fahrzeugführer des Treckers wird aus seinem Trecker geschleudert. Er und der 46-Jährige Beteiligte werden durch den Unfall schwer verletzt. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 25000 Euro.
