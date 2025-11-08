PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung PI Diepholz vom 08.11.2025

Diepholz (ots)

Schwerer Verkehrsunfall in Wagenfeld

Der 28-Jährige Beteiligte aus Asendorf befährt mit seinem Trecker die Sulinger Straße in Fahrtrichtung Wagenfeld. Der 46 -Jährige Beteiligte befährt mit seinem Pkw hinter diesem die Sulinger Straße. Aus bislang unbekannter Ursache fährt der Fahrzeugführer des Pkw ungebremst auf den Trecker auf. Hierdurch kommt der 46-Jährige Fahrzeugführer des Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit dem 48-Jährigen Fahrzeugführer einer Sattelzugmaschine. Der 28-Jährige Fahrzeugführer des Treckers wird aus seinem Trecker geschleudert. Er und der 46-Jährige Beteiligte werden durch den Unfall schwer verletzt. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 25000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 11:20

    POL-DH: --- Diepholz - Polizei beschlagnahmt Führerschein ---

    Diepholz (ots) - In der Nacht zu Freitag gegen 04.30 Uhr hat die Polizei einen 23-jährigen Pkw-Fahrer auf der B 69 gestoppt und seinen Führerschein beschlagnahmt. Vorausgegangen war eine Verfolgungsfahrt über mehrere Kilometer mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Der 23-jährige Fahrer überholte mit hoher Geschwindigkeit zu Beginn der Verfolgung auf der B 51 einen Funkstreifenwagen. Als die Polizei den Pkw BMW zur ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 10:27

    POL-DH: --- Sulingen - Auf geparkten Pkw aufgefahren ---

    Diepholz (ots) - Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer ist am späten Donnerstagnachmittag in der Bassumer Straße auf einen geparkten Pkw aufgefahren und dabei schwer verletzt worden. Der 36-Jährige befuhr gegen 17.50 Uhr die Bassumer Straße in Richtung Lange Straße. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr er ungebremst auf einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw auf. Bei dem Unfall wurde der 36-Jährige schwer verletzt. Der ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 09:50

    POL-DH: --- Lembruch - Einbruch ---

    Diepholz (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag in Lembruch, Schodden Hof, in das Bürogebäude eines Ferienparks eingebrochen. In der Zeit zwischen 22 Uhr und 08 Uhr drangen der oder die Täter gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude ein. Aus dem Büro entwendeten sie einen Tresor mit Bargeld und Papieren. Anschließend flüchteten die Einbrecher unerkannt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren