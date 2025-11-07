PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz - Polizei beschlagnahmt Führerschein ---

Diepholz (ots)

In der Nacht zu Freitag gegen 04.30 Uhr hat die Polizei einen 23-jährigen Pkw-Fahrer auf der B 69 gestoppt und seinen Führerschein beschlagnahmt. Vorausgegangen war eine Verfolgungsfahrt über mehrere Kilometer mit stark überhöhter Geschwindigkeit.

Der 23-jährige Fahrer überholte mit hoher Geschwindigkeit zu Beginn der Verfolgung auf der B 51 einen Funkstreifenwagen. Als die Polizei den Pkw BMW zur Kontrolle anhalten wollte, gab der Fahrer Gas und fuhr mit Geschwindigkeiten von über 200 km/h von Lembruch in Richtung Diepholz. Auf der Fahrt überholte der Fahrer mehrere Fahrzeuge trotz Gegenverkehr und über Sperrflächen. Als ein weiterer Streifenwagen den BMW im Kreisverkehr B 51 / 69 stoppen wollte, fuhr dieser mit hoher Geschwindigkeit falschherum in den Kreisverkehr und weiter Richtung Vechta. Ein Streifenwagen konnte schließlich den BMW überholen, sich vor ihn setzen und ihn damit zum anhalten zwingen.

Der 23-jährige Fahrer gab bei der Kontrolle an, es sehr eilig zu haben um zur Arbeit zu kommen. Die Polizei hatte er nach eigenen Angaben nicht wahrgenommen. Der Fahrer stand, nach ersten Tests, weder unter Alkoholeinfluss noch unter Drogeneinfluss. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Teilnahme an einem nicht erlaubten Straßenrennen ein. Den Führerschein des 23-Jährigen beschlagnahmte die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

