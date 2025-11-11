Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr - Diebstähle von Außenspiegelgläsern ---

Diepholz (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Unbekannte in Stuhr Außenspiegelgläser von insgesamt 11 Fahrzeugen entwendet. Der oder die Täter lösten die Gläser in den Außenspiegeln und durchtrennten die Steckverbindung. Sie entwendeten die Gläser von insgesamt elf Fahrzeugen ausschließlich der Marke BMW. In der Rheinallee und der Griegstraße wurden von je einem BMW die Gläser entwendet. Im Schützenweg, der Elbestraße und in der Otto-Dix-Straße von je zwei Fahrzeugen. In der Schwäbisch-Hall-Straße waren es sogar drei Pkw. Der ganze Schaden lässt sich noch nicht beziffern.

Die Polizei hofft auf Zeugen, die etwas beobachtet haben, oder Videoaufzeichnungen von benachbarten Grundstücken, auf denen die Taten oder Personen zu sehen sind. Hinweise nimmt die Polizei Stuhr, Tel. 0421 / 4270790, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell