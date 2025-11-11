PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke - Zwei Verletzte und hoher Schaden ---

Diepholz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Bassumer Landstraße / Auf der Heide / Finkenberg wurden heute Vormittag gegen 09.20 Uhr zwei Pkw-Fahrer verletzt. Ein 25-jähriger Fahrer befuhr mit seinem Pkw die Straße Auf der Heide und wollte an der Kreuzung Bassumer Landstraße diese in Richtung Finkenberg überqueren. Dabei achtete er nicht auf den Pkw einer 39-jährigen Fahrerin die auf der Bassumer Landstraße unterwegs war. Beide Fahrzeuge kollidierten und ein Pkw schleuderte anschließend gegen eine Straßenlaterne. Der 25-jährige Fahrer wurde leicht verletzt, die 39-jährige Fahrerin musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt mindestens 30000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Polizeiinspektion Diepholz
