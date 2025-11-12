PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum - Zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten ---

Diepholz (ots)

Bassum - Am Baum gelandet

Eine 40-jährige Pkw-Fahrerin fuhr am Dienstagmorgen gegen 07.55 Uhr auf der B 51 im Bereich Döhren gegen einen Baum und wurde dabei verletzt. Die 40-jährige befuhr die B 51 in Richtung Diepholz, als sie während der Fahrt eine Jacke aus dem Fußraum vor dem Beifahrersitz aufheben wollte. Sie verlor die Kontrolle über den Pkw, kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Zum Glück erlitt sie nur leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Der gesamte Schaden beträgt ca. 18000 Euro.

Bassum - Auffahrunfall mit Verletzten

Bei einem Auffahrunfall auf der B 51 an der Einmündung Groß Ringmar wurden am Dienstagnachmittag gegen 15.25 Uhr zwei Pkw-Fahrerinnen verletzt. Die B51 musste voll gesperrt werden. Eine 42-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die B 51 in Richtung Bassum. Als sie an der Einmündung Groß Ringmar links abbiegen wollte, blinkte und ihre Geschwindigkeit verringerte, fuhr die nachfolgende 37-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw nahezu ungebremst auf. Durch den Aufprall wurde der Pkw der 37-Jährigen gedreht und in den Gegenverkehr geschleudert. Hier kollidierte der Pkw mit dem entgegenkommenden Pkw einer 56-jährigen Fahrerin. Die beiden 37-jährigen und 42-jährigen Fahrerinnen wurden verletzt und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 18000 Euro. Die B51 musste während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 13:03

    POL-DH: --- Syke - Zwei Verletzte und hoher Schaden ---

    Diepholz (ots) - Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Bassumer Landstraße / Auf der Heide / Finkenberg wurden heute Vormittag gegen 09.20 Uhr zwei Pkw-Fahrer verletzt. Ein 25-jähriger Fahrer befuhr mit seinem Pkw die Straße Auf der Heide und wollte an der Kreuzung Bassumer Landstraße diese in Richtung Finkenberg überqueren. Dabei achtete er nicht auf den Pkw einer 39-jährigen Fahrerin die auf der Bassumer ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 10:50

    POL-DH: --- Stuhr - Diebstahl von Werkzeugen ---

    Diepholz (ots) - In der Zeppelinstraße in Stuhr haben Unbekannte in der Zeit von Sonntag, 11.30 Uhr, bis Montag, 06.30 Uhr, insgesamt vier Kleintransporter aufgebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam die Schiebetüren der Fahrzeuge, die auf einem Firmengelände abgestellt waren. Aus den Fahrzeugen wurden Werkzeuge im Wert von über 30000 Euro entwendet. Der gesamte Schaden beträgt ca. 50000 Euro. Hinweise auf die ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 10:21

    POL-DH: --- Stuhr - Diebstähle von Außenspiegelgläsern ---

    Diepholz (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Unbekannte in Stuhr Außenspiegelgläser von insgesamt 11 Fahrzeugen entwendet. Der oder die Täter lösten die Gläser in den Außenspiegeln und durchtrennten die Steckverbindung. Sie entwendeten die Gläser von insgesamt elf Fahrzeugen ausschließlich der Marke BMW. In der Rheinallee und der Griegstraße wurden von je einem BMW die Gläser entwendet. Im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren