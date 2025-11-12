Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum - Zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten ---

Diepholz (ots)

Bassum - Am Baum gelandet

Eine 40-jährige Pkw-Fahrerin fuhr am Dienstagmorgen gegen 07.55 Uhr auf der B 51 im Bereich Döhren gegen einen Baum und wurde dabei verletzt. Die 40-jährige befuhr die B 51 in Richtung Diepholz, als sie während der Fahrt eine Jacke aus dem Fußraum vor dem Beifahrersitz aufheben wollte. Sie verlor die Kontrolle über den Pkw, kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Zum Glück erlitt sie nur leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Der gesamte Schaden beträgt ca. 18000 Euro.

Bassum - Auffahrunfall mit Verletzten

Bei einem Auffahrunfall auf der B 51 an der Einmündung Groß Ringmar wurden am Dienstagnachmittag gegen 15.25 Uhr zwei Pkw-Fahrerinnen verletzt. Die B51 musste voll gesperrt werden. Eine 42-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die B 51 in Richtung Bassum. Als sie an der Einmündung Groß Ringmar links abbiegen wollte, blinkte und ihre Geschwindigkeit verringerte, fuhr die nachfolgende 37-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw nahezu ungebremst auf. Durch den Aufprall wurde der Pkw der 37-Jährigen gedreht und in den Gegenverkehr geschleudert. Hier kollidierte der Pkw mit dem entgegenkommenden Pkw einer 56-jährigen Fahrerin. Die beiden 37-jährigen und 42-jährigen Fahrerinnen wurden verletzt und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 18000 Euro. Die B51 musste während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell