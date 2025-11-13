POL-DH: --- Stemshorn - Pkw Diebstahl ---
Diepholz (ots)
In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Täter von einem Gelände eines Autohauses in der Dielinger Straße einen Pkw Dodge Durango entwendet. Der oder die Täter öffneten auf dem umzäunten Gelände den verschlossenen Pkw und flüchteten. Hierbei durchbrachen sie auf ihrer Flucht den Zaun, wodurch auch am Pkw Schaden entstanden sein muss. Der Schaden beträgt ca. 25000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.
