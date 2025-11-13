POL-DH: --- Stemshorn - Pkw Diebstahl

Diepholz (ots) - Am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer ein Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Alte Poststraße. In dem Haus befinden sich ein Catering Unternehmen und eine Wohnung. Als die sofort alarmierte Feuerwehr eintraf, brannte es in einem hinteren Gebäudeteil. Die drei Bewohner waren bereits von der Polizei, die Dienststelle befindet sich direkt nebenan, geweckt und unverletzt ...

