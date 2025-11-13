PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stemshorn - Pkw Diebstahl ---

Diepholz (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Täter von einem Gelände eines Autohauses in der Dielinger Straße einen Pkw Dodge Durango entwendet. Der oder die Täter öffneten auf dem umzäunten Gelände den verschlossenen Pkw und flüchteten. Hierbei durchbrachen sie auf ihrer Flucht den Zaun, wodurch auch am Pkw Schaden entstanden sein muss. Der Schaden beträgt ca. 25000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 08:06

    POL-DH: --- Weyhe - Brand in Wohn- und Geschäftshaus ---

    Diepholz (ots) - Am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer ein Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Alte Poststraße. In dem Haus befinden sich ein Catering Unternehmen und eine Wohnung. Als die sofort alarmierte Feuerwehr eintraf, brannte es in einem hinteren Gebäudeteil. Die drei Bewohner waren bereits von der Polizei, die Dienststelle befindet sich direkt nebenan, geweckt und unverletzt ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 11:49

    POL-DH: --- Syke - Jugendliche schießen mit Schreckschusswaffe ---

    Diepholz (ots) - Zeugen beobachteten am Dienstagmittag gegen 13.35 Uhr auf dem Parkplatz der Berufsschule An der Weide, wie zwei Jugendliche in der Öffentlichkeit mit einer Schreckschußwaffe zielen und schießen. Laut Zeugen sollen sie auch auf eine unbekannte Person zielen und schießen. Die Zeugen informierten die Polizei, die schnell am Einsatzort eintraf und die ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 07:33

    POL-DH: --- Bassum - Zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten ---

    Diepholz (ots) - Bassum - Am Baum gelandet Eine 40-jährige Pkw-Fahrerin fuhr am Dienstagmorgen gegen 07.55 Uhr auf der B 51 im Bereich Döhren gegen einen Baum und wurde dabei verletzt. Die 40-jährige befuhr die B 51 in Richtung Diepholz, als sie während der Fahrt eine Jacke aus dem Fußraum vor dem Beifahrersitz aufheben wollte. Sie verlor die Kontrolle über den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren