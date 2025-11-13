PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe - Brand in Wohn- und Geschäftshaus ---

Diepholz (ots)

Am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer ein Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Alte Poststraße. In dem Haus befinden sich ein Catering Unternehmen und eine Wohnung. Als die sofort alarmierte Feuerwehr eintraf, brannte es in einem hinteren Gebäudeteil. Die drei Bewohner waren bereits von der Polizei, die Dienststelle befindet sich direkt nebenan, geweckt und unverletzt in Sicherheit gebracht worden. Das Feuer konnte von der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Am Gebäude entstand Schaden durch das Feuer und die Rauchentwicklung in Höhe von mindestens 50000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen ist das Feuer vermutlich durch einen technischen Defekt entstanden. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

