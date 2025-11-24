Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade/ Nachtragsmeldung: Falscher Bankmitarbeiter holt Bankkarte mit Pin ab

Coesfeld (ots)

Vergangenen Dienstag (18.11.25) berichtete die Polizei über einen falschen Bankmitarbeiter, der einen 88-jährigen Lüdinghauser am vergangenen Montag (17.11.25) dazu brachte, seine EC-Karte samt Pin zu übergeben. Nun gibt es einen Hinweis.

Ein Zeuge beobachtete ein verdächtiges Auto. Es handelt sich um einen dunklen Seat, vermutlich Leon oder Ibiza, mit dem Kennzeichen-Fragment "K" für Köln. In dem Auto sollen drei jüngere Männer gesessen haben.

Es ist davon auszugehen, dass sich das Auto am 17.11.2025 mindestens in dem Zeitraum 10.45-14.15 Uhr im Bereich Lüdinghausen/Seppenrade bewegt haben muss.

Der Zeitraum stimmt mit jenem überein, in dem eine unbekannte Person die Karte des Seniors im Bereich der Ammonitenstraße in Seppenrade abholte. Außerdem fällt in den Zeitraum ein versuchter Betrug mit der gleichen Masche im Bereich Wagnerstraße in Lüdinghausen am 17.11.25 zwischen 10 Uhr und 11 Uhr.

Der unbekannte Abholer wurde wie folgt beschrieben:

- männlich - rundliches Gesicht - kurze dunkel Haare - dunkles Sweatshirt - schwarze Hose - rund 30 Jahre alt - etwa 1,75 Meter groß - etwas korpulentere Statur - zur Sprache kann nichts gesagt werden, da der Mann nicht gesprochen hat.

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um weitere Hinweise und weißt auf Folgendes hin:

Bankmitarbeiter fordern niemals telefonisch die Herausgabe von EC-Karten oder PIN-Nummern. Sollten solche Anrufe eingehen, wird geraten, sofort die Polizei zu informieren und sich nicht auf die Forderungen des Anrufers einzulassen.

