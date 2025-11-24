Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsener Straße

Fahrradfahrerin angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Am 22. November 2025, gegen 19.15 Uhr, beabsichtigte eine 17-jährige Nottulnerin, die Appelhülsener Straße im Bereich eines Kreisverkehrs zu überqueren. Sie wollte dabei die dortige Querungshilfe nutzen.

Die Fahrradfahrerin hielt zunächst kurz an, bevor sie die Fahrbahn überqueren wollte. Als sie ihre Fahrt fortsetzte, kam aus dem Kreisverkehr ein schwarzer Personenkraftwagen. Der Fahrer des Wagens verließ den Kreisverkehr auf die Appelhülsener Straße und übersah dabei die bevorrechtigte 17-jährige Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß.

Die junge Frau verletzte sich leicht am linken Bein und wurde später mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer des schwarzen Pkw flüchtete von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zuvor hielt er kurz an, sagte etwas Unverständliches zu der 17-Jährigen und setzte dann seine Fahrt in Richtung Appelhülsen fort.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 35 Jahre alt - dunkelhäutig - schwarze Mütze

Weiterhin gab die Radfahrerin an, dass sie eine Frau nach dem Unfall angesprochen habe, die den Unfall beobachtet hatte. Leider war auch diese bei der Unfallaufnahme der Polizei nicht mehr vor Ort.

Die Polizei in Dülmen bittet um Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeugführer unter der Telefonnummer 02594-7930.

