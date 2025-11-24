PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsener Straße
Fahrradfahrerin angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Am 22. November 2025, gegen 19.15 Uhr, beabsichtigte eine 17-jährige Nottulnerin, die Appelhülsener Straße im Bereich eines Kreisverkehrs zu überqueren. Sie wollte dabei die dortige Querungshilfe nutzen.

Die Fahrradfahrerin hielt zunächst kurz an, bevor sie die Fahrbahn überqueren wollte. Als sie ihre Fahrt fortsetzte, kam aus dem Kreisverkehr ein schwarzer Personenkraftwagen. Der Fahrer des Wagens verließ den Kreisverkehr auf die Appelhülsener Straße und übersah dabei die bevorrechtigte 17-jährige Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß.

Die junge Frau verletzte sich leicht am linken Bein und wurde später mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer des schwarzen Pkw flüchtete von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zuvor hielt er kurz an, sagte etwas Unverständliches zu der 17-Jährigen und setzte dann seine Fahrt in Richtung Appelhülsen fort.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - ca. 35 Jahre alt
   - dunkelhäutig
   - schwarze Mütze

Weiterhin gab die Radfahrerin an, dass sie eine Frau nach dem Unfall angesprochen habe, die den Unfall beobachtet hatte. Leider war auch diese bei der Unfallaufnahme der Polizei nicht mehr vor Ort.

Die Polizei in Dülmen bittet um Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeugführer unter der Telefonnummer 02594-7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 09:48

    POL-COE: Senden, Hagenkamp / Einbrüche am Hagenkamp

    Coesfeld (ots) - In gleich zwei Häuser auf dem Hagenkamp in Senden brachen bislang unbekannte Täter am Sonntag im Laufe des Tages ein. Um ins Innere der Häuser zu kommen, hebelten sie in beiden Fällen gewaltsam rückwärtig gelegene Fenstertüren auf. Sie durchsuchten augenscheinlich sämtliche Räume und Schränke der Häuser und entwendeten mindestens Goldschmuck. Zu weiterem Diebesgut konnten noch keine Angaben ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 09:25

    POL-COE: Coesfeld/ Seniorin auf Zack

    Coesfeld (ots) - Auf Zack war bereits am vergangenen Mittwoch (19.11.25) eine 87-jährige Coesfelderin. Gegen 14 Uhr klingelte ein unbekannter Mann bei ihr. Er gab vor, Spenden für arme Kinder zu sammeln. Der Mann forderte für eine angebliche Spendenregistrierung die Herausgabe der Bankkarte samt PIN. An diesem Punkt wurde die Frau misstrauisch. Sie forderte den Unbekannten auf, zu gehen. Der Tatverdächtige floh ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren