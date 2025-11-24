Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Hagenkamp

Einbrüche am Hagenkamp

Coesfeld (ots)

In gleich zwei Häuser auf dem Hagenkamp in Senden brachen bislang unbekannte Täter am Sonntag im Laufe des Tages ein.

Um ins Innere der Häuser zu kommen, hebelten sie in beiden Fällen gewaltsam rückwärtig gelegene Fenstertüren auf. Sie durchsuchten augenscheinlich sämtliche Räume und Schränke der Häuser und entwendeten mindestens Goldschmuck. Zu weiterem Diebesgut konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell