POL-COE: Coesfeld, Kellerstraße/ Glühwein-Hütte aufgebrochen
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben am Sonntag (23.11.25) eine Glühwein-Hütte an der Kellerstraße aufgebrochen. Zwischen 00.30 Uhr und 8.50 Uhr öffneten die Täter gewaltsam den Holzrahmen eines Fensters. Sie entwendeten mehrere verpackte Geschenke. Im weiteren Verlauf schnitten Unbekannte auch die Plane eines Festzeltes auf. Dort wurde jedoch nichts entwendet. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.
