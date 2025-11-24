Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck/ (Versuchter) Einbruch

Coesfeld (ots)

Einbrecher haben an der Von-Twickel-Straße versucht, in ein Haus einzubrechen. Zwischen 00.30 Uhr am Samstag (22.11.25) und 11 Uhr am Sonntag (23.11.25) gelang es nicht, die Wohnungstür sowie die Terrassentür aufzuhebeln.

Anders an der Gantweger Straße, wo Einbrecher zwischen 15 Uhr am Freitag (21.11.25) und 9.30 Uhr am Samstag (22.11.25) ein Terrassenfenster gewaltsam öffneten. Angaben über mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

