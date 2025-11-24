PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck/ (Versuchter) Einbruch

Coesfeld (ots)

Einbrecher haben an der Von-Twickel-Straße versucht, in ein Haus einzubrechen. Zwischen 00.30 Uhr am Samstag (22.11.25) und 11 Uhr am Sonntag (23.11.25) gelang es nicht, die Wohnungstür sowie die Terrassentür aufzuhebeln.

Anders an der Gantweger Straße, wo Einbrecher zwischen 15 Uhr am Freitag (21.11.25) und 9.30 Uhr am Samstag (22.11.25) ein Terrassenfenster gewaltsam öffneten. Angaben über mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 08:28

    POL-COE: Ascheberg/ Einbrüche

    Coesfeld (ots) - An der Dieningstraße sind Unbekannte in einen Blumenladen eingebrochen. Zwischen 21.30 Uhr am Freitag (21.11.25) und 6.50 Uhr am Samstag (22.11.25) öffneten die Täter gewaltsam eine Tür. Bisher ist nicht bekannt, ob etwas gestohlen wurde. Ziel von Einbrechern war zudem ein Cafè an der Sandstraße, wo diese zwischen 19 Uhr am Freitag (21.11.25) und 6.30 Uhr am Samstag (22.11.25) ebenfalls eine Tür gewaltsam öffneten. Nach derzeitigem Stand haben die ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 16:18

    POL-COE: Dülmen, Bahnhof, Verkehrsunfallflucht, erfolgreiche Fahndung

    Coesfeld (ots) - Am Samstag, 22.11.2025 gegen 18:35 Uhr kollidierte ein 54jähriger Dülmener mit seinem im Pkw beim Ausparken am Bahnhof Dülmen gegen einen anderen geparkten Pkw. Durch die in diesem Pkw sitzende Insassin wurde der Verursacher auf den Zusammenstoß angesprochen. Der Dülmener entfernte sich jedoch mit seinem Pkw in Richtung Innenstadt ohne seinen ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 12:59

    POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, Dorfbauerschaft/ Kabel gestohlen

    Coesfeld (ots) - Unbekannte haben gegen 2.30 Uhr am Freitag (21.11.25) ein bereits installiertes Kabel an einer Außenbaustelle in der Dorfbauerschaft gestohlen. Ein Zeuge nahm zur Tatzeit ein Auto wahr, das in Richtung Ottmarsbocholt wegfuhr. Dabei soll es sich um eine Mercedes E-Klasse handeln. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren