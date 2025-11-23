Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Bahnhof, Verkehrsunfallflucht, erfolgreiche Fahndung

Coesfeld (ots)

Am Samstag, 22.11.2025 gegen 18:35 Uhr kollidierte ein 54jähriger Dülmener mit seinem im Pkw beim Ausparken am Bahnhof Dülmen gegen einen anderen geparkten Pkw. Durch die in diesem Pkw sitzende Insassin wurde der Verursacher auf den Zusammenstoß angesprochen. Der Dülmener entfernte sich jedoch mit seinem Pkw in Richtung Innenstadt ohne seinen Pflichten als Verursacher nachzukommen. Im Rahmen der Fahndung konnte der Flüchtige angetroffen werden. Vor Ort ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum. Der Verursacher war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Pkw wurde sichergestellt, dem Verursacher eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

