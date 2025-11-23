PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Bahnhof, Verkehrsunfallflucht, erfolgreiche Fahndung

Coesfeld (ots)

Am Samstag, 22.11.2025 gegen 18:35 Uhr kollidierte ein 54jähriger Dülmener mit seinem im Pkw beim Ausparken am Bahnhof Dülmen gegen einen anderen geparkten Pkw. Durch die in diesem Pkw sitzende Insassin wurde der Verursacher auf den Zusammenstoß angesprochen. Der Dülmener entfernte sich jedoch mit seinem Pkw in Richtung Innenstadt ohne seinen Pflichten als Verursacher nachzukommen. Im Rahmen der Fahndung konnte der Flüchtige angetroffen werden. Vor Ort ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum. Der Verursacher war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Pkw wurde sichergestellt, dem Verursacher eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 12:59

    POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, Dorfbauerschaft/ Kabel gestohlen

    Coesfeld (ots) - Unbekannte haben gegen 2.30 Uhr am Freitag (21.11.25) ein bereits installiertes Kabel an einer Außenbaustelle in der Dorfbauerschaft gestohlen. Ein Zeuge nahm zur Tatzeit ein Auto wahr, das in Richtung Ottmarsbocholt wegfuhr. Dabei soll es sich um eine Mercedes E-Klasse handeln. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 11:06

    POL-COE: Dülmen, Elsa-Brändström-Straße/ Held oder Dieb?

    Coesfeld (ots) - Eine bereits vorweihnachtliche Heldentat oder Diebstahl? Zur Nachtzeit traf eine Streifenwagenbesatzung gegen 00.45 Uhr am Freitag (21.11.25) auf einen Dülmener an der Elsa-Brändström-Straße. Was die Polizisten stutzig machte: Der mit roten Schleifen geschmückte Tannenbaum, den dieser trug. Als die Beamten den Mann ansprachen, gab dieser an, dass ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 09:04

    POL-COE: Nottuln, Grauten Ihl/ Unfallbeteiligte Autofahrerin gesucht

    Coesfeld (ots) - Die Polizei sucht eine unfallbeteiligte Autofahrerin. Gegen 16.55 Uhr befuhr am Mittwoch (19.11.25) eine 13-jährige Nottulnerin auf einem Pedelec die Straße Grauten Ihl. An einer Kreuzung kam von links die unbekannte Frau angefahren. Die Jugendliche führte eine Vollbremsung durch und stürzte. Ob es zu einer Kollision kam, ist derzeit nicht bekannt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren