Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Grauten Ihl/ Unfallbeteiligte Autofahrerin gesucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht eine unfallbeteiligte Autofahrerin. Gegen 16.55 Uhr befuhr am Mittwoch (19.11.25) eine 13-jährige Nottulnerin auf einem Pedelec die Straße Grauten Ihl. An einer Kreuzung kam von links die unbekannte Frau angefahren. Die Jugendliche führte eine Vollbremsung durch und stürzte. Ob es zu einer Kollision kam, ist derzeit nicht bekannt. Die Frau fragte die 13-Jährige nach ihrem Befinden und fuhr weiter. Die Jugendliche begab sich eigenständig in ein Krankenhaus.

Die Unbekannte saß in einem weißen Auto, an dem eine Werbeaufschrift aufgebracht ist. Die Frau wird wie folgt beschrieben:

-weiblich -40-50 Jahre alt -stämmige Statur -blonde Bob-Frisur

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell