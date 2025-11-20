Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Lüdinghauser Straße/ E-Scooter-Fahrer kollidiert mit Fußgänger

Coesfeld (ots)

Ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Dülmen ist am Mittwoch (19.11.25) mit einem 13-jährigen Fußgänger aus Dülmen an der Lüdinghauser Straße zusammengestoßen. Der 17-Jährige missachtete gegen 15.55 Uhr nach bisherigen Erkenntnissen eine rote Ampel auf Höhe des K+K, worauf es zur Kollision mit dem 13-Jährigen kam. Es stellte sich zudem heraus, dass bei dem E-Scooter kein Versicherungsschutz besteht. Der verletzte 13-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der verletzte 17-Jährige lehnte eine Behandlung vor Ort ab.

