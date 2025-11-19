POL-COE: Coesfeld, Holtwicker Straße/ E-Scooter-Fahrer und Auto kollidieren
Coesfeld (ots)
Ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Havixbeck ist am Dienstag (18.11.25) mit einem Auto im Bereich des Bahn-Haltepunkts Schulzentrum kollidiert. Gegen 17.50 Uhr befuhr er die dortige Einbahnstraße entgegen der Fahrtrichtung. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem 44-jährigen Autofahrer aus Gescher. Mit einem Rettungswagen kam der Havixbecker in ein Krankenhaus, der Gescheraner blieb unverletzt.
