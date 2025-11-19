PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Holtwicker Straße/ E-Scooter-Fahrer und Auto kollidieren

Coesfeld (ots)

Ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Havixbeck ist am Dienstag (18.11.25) mit einem Auto im Bereich des Bahn-Haltepunkts Schulzentrum kollidiert. Gegen 17.50 Uhr befuhr er die dortige Einbahnstraße entgegen der Fahrtrichtung. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem 44-jährigen Autofahrer aus Gescher. Mit einem Rettungswagen kam der Havixbecker in ein Krankenhaus, der Gescheraner blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

