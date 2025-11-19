Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Im Eichengrund/ Alkoholisiert Fahrrad gefahren

Coesfeld (ots)

Bei mehr als 2,4 Promille lag das Ergebnis des freiwilligen Alkoholtests eines 35-jährigen Fahrradfahrers aus Coesfeld am Dienstag (18.11.25). Gegen 13.55 Uhr beobachtete ein Polizeibeamter außer Dienst, wie der Mann in Schlangenlinien fuhr. Der Coesfelder wollte während der Kontrolle an der Straße im Eichengrund weglaufen, was ihm jedoch nicht gelang. Zudem verhielt er sich unkooperativ. Der Coesfelder musste mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten fertigten Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Die Polizei weist darauf hin, dass die absolute Fahruntüchtigkeit bei Fahrradfahrern bei 1,6 Promille liegt.

