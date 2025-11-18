POL-COE: Ascheberg, Herbern, Talstraße/ Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots) - Eine unbekannte Person gab sich am Montag (17.11.25) an der Straße Vorm Burgtor als Mitarbeiter der Dülmener Stadtwerke aus. Gegen 16.45 Uhr wollte der sich Zugang zu einem Keller verschaffen, um vermeintlich Zählerstände abzulesen. Als der Unbekannte bemerkte, dass er beobachtet wird, flüchtete der falsche Mitarbeiter mit einem Klappfahrrad. ...

