POL-COE: Ascheberg, Herbern, Talstraße/ Versuchter Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben versucht, die Tür eines Gebäudes der Gemeinde Ascheberg an der Talstraße in Herbern aufzubrechen. Das gelang nicht. Die Tatzeit liegt zwischen 16 Uhr am Freitag (14.11.25) und 8 Uhr am Montag (17.11.25). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.
