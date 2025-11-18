PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade
Falscher Bankmitarbeiter holt Bankkarte mit Pin ab

Coesfeld (ots)

Am 17. November 2025, gegen 14.00 Uhr, wurde ein 88-jähriger Mann aus Coesfeld Opfer eines Telefonbetrugs. Ein bislang unbekannter Täter (männliche Stimme) kontaktierten den Geschädigten telefonisch und gab vor, dass seine EC-Karte unberechtigt verwendet worden sei.

Im Verlauf des Gesprächs erklärte der Anrufer, er sei ein Mitarbeiter einer Bankfiliale und müsse die EC-Karte des Geschädigten zur Klärung des Vorfalls abholen. Der 88-Jährige, der dem Anrufer vertraute, übergab daraufhin sowohl seine EC-Karte als auch die zugehörige PIN an den angeblichen Bankmitarbeiter.

Dieser kann wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - rundliches Gesicht
   - kurze dunkel Haare
   - dunkles Sweatshirt
   - schwarze Hose
   - ca. 30 Jahre alt
   - ca. 175 cm groß
   - etwas korpulentere Statur
   - zur Sprache kann nichts gesagt werden, da der Mann nicht 
     gesprochen hat.

Im Anschluss stellte der Geschädigte fest, dass ein Schaden in Höhe vierstelliger Höhe entstanden war. Die Polizei wurde umgehend informiert. Konkrete Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Die Polizei Coesfeld warnt in diesem Zusammenhang erneut vor Betrugsmaschen am Telefon. Bankmitarbeiter fordern niemals telefonisch die Herausgabe von EC-Karten oder PIN-Nummern. Sollten solche Anrufe eingehen, wird geraten, sofort die Polizei zu informieren und sich nicht auf die Forderungen des Anrufers einzulassen.

Hinweise an die Polizei Lüdinghausen unter 02591-7930.

Polizei Coesfeld
Telefon: 02541-14-290 bis -292
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

